Explosie in centrum van Amsterdam: politie start onderzoek, geen gewonden

In het centrum van Amsterdam heeft zaterdag rond 4.25 uur een explosie plaatsgevonden. De knal was in grote delen van de Nederlandse hoofdstad te horen. Voor zover bekend zijn er bij die explosie geen gewonden gevallen.

Volgens de politie is er vannacht “iets” ontploft in de Korte van Eeghenstraat, vlakbij het bekende Vondelpark, maar er wordt nog onderzocht wat precies. De Explosieve Opruimingsdienst is ter plaatse voor onderzoek.

Meerdere panden en voertuigen raakten beschadigd, en een deel van de gasten van een hotel werden opgevangen in een naburig hotel, maar het gebouw hoefde niet volledig te worden ontruimd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er voor zover bekend geen gewonden zijn gevallen. Er zijn voor de zekerheid wel twee mensen nagekeken in de ambulance.