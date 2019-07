Sterkhouder Stefano Denswil verlaat Club Brugge en trekt naar het Italiaanse Bologna

Stefano Denswil tekent bij het Italiaanse Bologna FC 1909, daarover bereikte Club Brugge en de speler vandaag een akkoord. Dat laat blauw-zwart weten.

Denswil (26) speelde sinds 2015 voor Club. De Nederlander kwam over van de Nederlandse recordkampioen Ajax en schopte het bij Club tot onbetwiste titularis. De linksvoetige centrale verdediger speelde 177 wedstrijden voor Blauw-Zwart en won er 2 landstitels en 1 beker. Hij had nog één jaar contract bij Club en kiest nu voor een nieuwe uitdaging in het Calcio.

Bologna FC promoveerde in 2015 terug naar de Italiaanse hoogste klasse. De ploeg van trainer Siniša Mihajlovic eindigde vorig seizoen 10e in de Serie A.

Stefano tekende een contract voor drie jaar met optie bij de Italianen. We wensen hem heel veel succes!