Slecht gedoofde sigaret zet terras in Brasschaat in lichterlaaie Video: RR

Brasschaat - In de Augustijnslei in Brasschaat is vanmorgen kort voor 8 uur een brand ontstaan op het terras van een woning. Het vuur ontstond volgens de brandweer door een slecht gedoofde sigaret.

“Toen we ter plaatse aankwamen, was de brand fel ontwikkeld”, zegt Koen Vanderzwalm, kapitein van de Brasschaatse brandweer. In de woning en in het kantoor op de gelijkvloerse verdieping van het huis aan de Augustijnslei was op dat moment niemand thuis. “Via de tuin van de buren en langs onze ladderwagen hebben we de brand vanop twee plaatsen kunnen aanvallen”, legt Vanderzwalm uit.

Daardoor kreeg de brandweer het vuur snel onder controle en bleef de schade in de woning beperkt tot rook en gebroken glas. “Een overslag naar binnen hebben we kunnen tegenhouden”, zegt Vanderzwalm. Het vuur likte ook even aan het dak van een aanpalend huis, de brandweer controleerde daar nog of de vlammen zich niet tussen de dakbedekking en de isolatie zouden verspreiden, dat was niet het geval.

De oorzaak van de brand op het terras was snel duidelijk, zegt de brandweer. “Het ging om een slecht gedoofde sigaret”, zegt Vanderzwalm. Die zat in een bloembak met door het weer droge aarde en vegetatie waardoor het snel hevig brandde.

De brandweer kon vermijden dat de brand naar binnen sloeg. Foto: bfm

Foto: bfm