Begeleider van wielertocht in Borgloon maakt dodelijke val

Borgloon - Een begeleider die meereed tijdens de fietstocht van vzw Prosperke in Borgloon is overleden na een val met zijn bromfiets. Het is reeds het zevende verkeersslachtoffer dat dit weekend het leven laat op de Limburgse wegen.

De man kwam ten val en gleed over de weg om vervolgens met zijn hoofd tegen een elektriciteitspaal terecht te komen. Daarna gleed ook zijn motorfiets tegen hem. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden hem niet meer reanimeren. Rond 13.00 uur werd de Kernielerweg in Borgloon gedeeltelijk afgesloten en werd een tent over het lichaam van de overleden begeleider geplaatst.

De bromfietser is reeds het zevende dodelijke slachtoffer op de Limburgse wegen dit weekend. In Kortessem overleden zaterdagmorgen reeds vijf inzittenden van een Audi toen die met grote snelheid tegen de gevel van een café terechtkwam. Ook hier kwam alle hulp te laat, net als bij de bestuurder in Dilsen-Stokkem die frontaal inreed op een leegstaande woning.