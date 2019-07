Rusland begraaft doden na brand in nucleaire duikboot: publiek weggehouden, pers niet welkom, “missie was geheim”

De veertien Russische officieren die maandag om het leven gekomen zijn bij een brand in een Russische duikboot, worden zaterdag in Sint-Petersburg begraven. De begraafplaats waar de uitvaart plaatsvindt, wordt streng bewaakt en afgeschermd van het publiek.

Het ongeval deed zich voor aan boord van een kernonderzeeër in de Barentszzee, maar over de precieze omstandigheden is niets bekendgemaakt. Wat de opdrachten van de bemanningsleden waren, en wat de onderzeeër ter plaatse deed, is een “staatsgeheim”.

Dat is meteen ook de reden waarom de pers zaterdag geen toegang heeft tot de Serafimovski-begraafplaats in Sint-Petersburg. “U moet begrijpen dat de identiteit van de meeste mensen die hier verzameld zijn geheim is en dat hun gezichten niet kunnen worden getoond”, zegt een afgevaardigde van het ministerie van Defensie.