Inter-baas schiet op Nainggolan (maar verkopen wordt lastig), Juventus mengt zich om rare reden in strijd om Lukaku

De Tour de France mag zaterdag dan wel gestart zijn, in voetballand blijft de geruchtenmolen op volle toeren draaien. Met zaterdag Romelu Lukaku en Radja Nainggolan in een hoofdrol.

Nainggolan maakte vorige zomer de overstap van AS Roma naar Internazionale, maar kon nooit schitteren zoals hij dat in de Italiaanse hoofdstad deed. Nu de Nerazzurri een andere trainer (Antonio Conte) en nieuwe sportieve baas (Beppe Marotta) hebben, lijkt het verhaal van ‘Il Ninja’ in Milaan er na amper één seizoen al op te zitten.

Marotta (ex-Juventus) was zelfs heel duidelijk over de toekomst van de Belgische middenvelder en topschutter Mauro Icardi. “Als je een project bouwt, heb je de juiste profielen nodig”, zei de Italiaan aan Sky Sports. “Icardi en Nainggolan weten maar al te goed dat ze geen deel uitmaken van onze plannen. We hebben met beide spelers gesproken en hebben de positie van de club duidelijk gemaakt. Dat betekent niet dat we hun talent ontkennen, ze zijn uitstekende spelers. Maar met talent alleen win je geen titels. Daarvoor heb je een ploeg nodig.”

Voor Icardi zou een hevige strijd losgebarsten zijn tussen Juventus en Napoli. De Oude Dame zou echter eerst Mario Mandzukic en vooral Gonzalo Higuain (gelinkt aan Roma) moeten verkopen. Dat heeft de club duidelijk gemaakt aan Icardi’s manager Wanda Nara, thans zijn vrouw. Napoli zou clubkind Lorenzo Insigne willen betrekken in een deal voor de Argentijnse spits, die 60 miljoen euro moet opleveren voor Inter.

Wat met Radja?

Voor Nainggolan wordt het mogelijk een Chinees avontuur, waarover ook afgelopen winter al sprake was. Volgens La Gazzetta dello Sport probeerde Inter de middenvelder te slijten aan Jiangsu Suning, de Chinese club die dezelfde eigenaars heeft als de Italiaanse nummer vier. Nainggolan zou dat echter geweigerd hebben. Een uitleenbeurt is ook een optie, maar zijn jaarsalaris van 4,5 miljoen euro per jaar zou dan een probleem zijn.

Volgens transfergoeroe Gianluca Di Marzio bood Inter Nainggolan ook aan bij Barcelona. Dat zou dan in ruil geweest zijn voor Arturo Vidal, maar de Blaugrana zouden dat voorstel afgewezen hebben. ESPN maakte eerder ook al gewag van een bod van 10 miljoen euro plus Nainggolan voor Manchester United-speler Nemanja Matic.

Foto: Photo News

Lukaku

Romelu Lukaku sierde dus alweer de voorpagina van de Gazzetta (zie boven). ‘Big Rom’ wil weg bij Manchester United en manager Federico Pastorello werd onlangs gespot aan de kantoren van de Nerazzurri. “Ik kwam enkel naar hier om de situatie beter te begrijpen. Inter wil hem wel écht, Lukaku is een transferdoelwit voor hen. Maar het is niet zeker dat het hen ook zal lukken”, zei hij toen.

Inter deed een bod van een uitleenbeurt van twee jaar en 10 miljoen euro plus een verplichte aankoopoptie van 60 miljoen euro, maar dat was volgens Man United onvoldoende. De Gazzetta meldt dat er mogelijk een ontmoeting gepland staat tussen beide clubs, volgende week in Lugano alvorens Inter naar Azië vertrekt.

Maar volgens Gianluca Di Marzio zou nu ook Juventus zich, opnieuw, gemeld hebben voor Lukaku. De Italiaan en Gazzetta-journalist Nicolo Schira plaatsten daar echter meteen vraagtekens bij. Volgens beide heren wil Juventus simpelweg de prijs van Lukaku opdrijven om aartsvijand Inter zo een hak te zetten. En meteen Inter te dwingen om Icardi sneller aan de Oude Dame te verkopen.