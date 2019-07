Drama: STVV-speler Mo Nitcheu (19) is bij de dodelijke slachtoffers van crash in Kortessem

De 19-jarige STVV-speler Mo Nitcheu is een van de dodelijke slachtoffers van het ongeval van zaterdagochtend in het Limburgse Kortessem, meldt zijn club zaterdagnamiddag.

“Met diepe droefenis nemen wij afscheid van één van onze beloftevolle spelers, Mo Nitcheu. Mo kwam vanmorgen om na een zwaar ongeval in Kortessem. Vanuit de STVV-familie wensen we de familie en vrienden van Mo heel veel sterkte toe met dit grote verlies”, zegt zijn club in een tweet.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Tongersesteenweg. De bestuurder van een Audi met buitenlandse nummerplaten verloor de controle over het stuur en boorde zich in de gevel van het café dat aan het kruispunt gelegen is. De vijf inzittenden overleefden de harde klap niet.