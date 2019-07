Dramatisch ongeval met vijf dodelijke slachtoffers gebeurde na een nacht in de Versuz

Kortessem -

Ze hadden een hele nacht feest gevierd in de Versuz, de vijf slachtoffers van het dodelijke ongeval in Kortessem. Daarna waren ze via een omwegje onderweg naar Maastricht, waar ze bij een van hen zouden gaan slapen. Maar toen raakten ze omstreeks 6 uur zaterdagmorgen in Kortessem de middenberm en knalden ze genadeloos hard tegen de gevel van een leegstaand café.