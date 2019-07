Wat krijg je als je een Vlaams monument opneemt in het parcours van dé grootste rittenkoers van de wereld? Bijna 10.000 supporters, rijen dik, op en rond de Muur van Geraardsbergen. En als daar dan ook nog eens een landgenoot als eerste bovenkomt, dan is het helemaal Vlaamse kermis. Ambiance!

De koers is van ons. En sinds vandaag is ook de Tour van ons. Nooit eerder daagde er in Geraardsbergen zoveel volk op als voor de passage van de Ronde van Frankrijk. Rond de middag telde de politie zo ...