Appartementsbrand in Wevelgem: bewoonster overgebracht naar psychiatrisch ziekenhuis

Wevelgem - Zaterdagmorgen was er een brandje in een appartementsgebouw in de Spoorwegstraat in Wevelgem. Het vuur ontstond aan een salontafel.

Er was heel wat rook in het gebouw waardoor de bewoners – een vijftiental – werden geëvacueerd. Na de bluswerken konden ze terugkeren naar hun appartement. Met een ladder haalden de hulpverleners een aantal bewoners uit hun appartement. De schade is vooral te merken in het appartement van de 48-jarige die naar de psychiatrie werd overgebracht. Ze gedroeg zich eerst vrij agressief. Niemand anders werd gewond.