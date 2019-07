Club Brugge krijgt vijf doelpunten om de oren van AZ in oefenwedstrijd

Club Brugge had zaterdagochtend getraind in zijn stageoord in Garderen en betaalde dat na de middag cash in de oefenpot tegen AZ. De Noord-Hollanders liepen uit tot 5-0 waarna Loïs Openda en Jelle Vossen de eer konden redden voor Club.

Trainer Philippe Clement had opnieuw voor een mix van beloften met spelers uit de A-kern gekozen. Emmanuel Dennis werd in de basis verwacht, maar op het laatste moment aan de kant gehouden voor Appiah. De Nigeriaan doet het nog altijd rustig aan na een enkelblessure.

Club stond al snel 2-0 achter. Eerst kon Gudmundsson simpel scoren aan de tweede paal, daarna profiteerde Stengs van slecht uitverdedigen bij de Bruggelingen. De Alkmaarders maakten er een potige match van en Club kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Alleen de ingevallen Schoonbaert kon in de eerste helft de doelman tot een redding dwingen.

Debuut Sobol

Rond het uur werd beiden ploegen bijna volledig gewisseld. Voor Club maakte de Oekraïense aanwinst Sobol zijn debuut op de linksachter. Bij AZ verscheen onder meer Maxim Gullit, de 17-jarige zoon van Ruud Gullit op het veld.

Zonder Vanaken en Vormer (de kapitein kwam helemaal niet in actie) was Club zijn sturing kwijt en kon AZ de score uitdiepen. Het duo Mitrovic-Kossounou kon niet overtuigen centraal achteraan. Stefano Denwsil, die naar Garderen was gekomen om afscheid te nemen, werd node gemist.

In het slot kon Loïs Openda dan toch tegenscoren voor Club. Jelle Vossen zette met een vrijschop de eindstand op het bord.

Club Brugge eerste helft: Horvath (60’ Shinton); Van den Brempt (60’ Mata), Mechele (60’ Mitrovic), Voet (34’ Schoonbaert, 60’ Kossounou), Peres (60’ Sobol); Amrabat (75’ De Wolf), De Ketelaere (60’ Rits), Vanaken (60’ De Cuyper); Appiah (35’ Fadiga), Rezaei (60’ Vossen), Danjuma (60’ Openda)

Doelpunten: 6’ Gudmundsson (1-0), 11’ Stengs (2-0), 60’ Boadu (3-0), 65’ Johnsen (4-0), 69’ Druijf (5-0), 75’ Openda (5-1), 84’ Vossen (5-2)

4. De eerste goal van AZ kwam zo tot stand:



???? Svensson volleyt de bal voor de goal.



?? Gudmundsson tikt raak.#azclu 2-0 pic.twitter.com/2IVp5xRroa — AZ (@AZAlkmaar) 6 juli 2019