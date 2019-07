Buta maakt comeback, Antwerp speelt derde keer gelijk tegen derdeklasser

Antwerp speelde zaterdag, op de laatste dag in Marienfeld, 1-1 gelijk tegen Magdeburg. 3 op 9 tegen drie Duitse derdeklassers: qua resultaten viel het nog wat tegen op stage. Laat het stevige fysieke werk onder Bölöni en de vele afwezigen (mogelijke) excuses zijn. Een positieve noot: Buta maakte zijn comeback.

Vrijdagavond werd er goed gelachen op stage bij Antwerp, waar de nieuwkomers en de jonkies hun zangkunsten mochten tonen – een traditie bij elke eersteklasser. Via Instagram zagen we onder andere hoe Junior Pius zich waagde aan ‘In da club’ van 50 cent. De gevestigden waarden konden achterover leunen en eens goed lachen. De meesten konden vervolgens ook eindelijk een keertje uitslapen. Alleen de keepers werden vanochtend op het veld verwacht om te trainen; Buta, Hairemans, Quirynen, Geeraerts Muanza, Kakudji en De Wilde werkten in de fitness.

De afsluiter van de stage? Een pizzabuffet om 17.45 uur. Maar eerst de derde en laatste oefenmatch. Opnieuw tegen een derdeklasser: FC Magdeburg, dat afgelopen seizoen degradeerde. Enkel doelmannen Bolat, die nog een beetje last had van de ribben, en Thiam zaten niet in de selectie. In de basisploeg de drie nieuwkomers: De Laet, Pius en voor het eerst ook middenvelder Hongla, die naast Haroun postvatte. Olivier Renard, de nieuwe sportief adviseur, volgde de Kameroener al meerdere jaren. Hij was voor deze match nog snel afgezakt naar Marienfeld en was zo mee getuige van zijn debuut.

Meteen tegen de lat

In de eerste twintig minuten kwam het enige gevaar van de Duitsers. Na vier minuten zag Teunckens een eerste (afgeweken) afstandsschot al op de lat belanden. Hij moest nog een paar keer plat gaan en duiken, de vierde keer was het nodig. Hij duwde de lage schuiver in hoekschop, die zowaar het eerste kansje van Antwerp inluidde. Baby knalde uit een schuine hoek over.

Dat wás het eigenlijk al voor de eerste helft Hoogstaand voetbal of grote kansen kregen we niet te zien, misschien wel omdat het tempo vrij hoog lag. Hier en daar ook waren er ook venijnige duelletjes, gelukkig kon de scheidsrechter de spelers telkens kalmeren.

Dezelfde elf na de rust, maar het bleek nog altijd moeilijk om openingen te vinden in de stugge defensie van de ‘bezoekers’. Antwerp gaf zelf ook niet te veel weg, maar liet wel eventjes te veel ruimte aan Mario Kvesic, de beste man bij Magdeburg. Vanop zo’n 20 meter poeierde hij de bal met het nodige effect voorbij Teunckens.

Geel en goal voor Dieu

Op het uur wisselde Bölöni voor het eerst. Hij bracht Hairemans erop, die op de rechterkant meteen twee mannetjes dribbelde, maar zijn voorzet/schot was er te veel aan. De eerste gele kaart was vervolgens voor Mbokani, na een duel en wat gemekker. Was hij daardoor extra geprikkeld? Allicht niet, maar hij maakte er een minuut later wel 1-1 van, nadat de tegenstander een lage voorzet van Juklerod niet weggewerkt kreeg.

Nazaryna loste Hongla af en ook Buta mocht invallen. Voor de Portugese rechtsback de eerste speelminuten sinds hij vlak voor de play-offs geblesseerd uitviel. Bölöni doet het nog voorzichtig aan met hem, maar je moet er ooit aan beginnen natuurlijk. Antwerp ging intussen op zoek naar de winning goal, maar Refaelov knalde naast en Mbokani kon de keeper dit keer níét van kortbij verschalken. De vrijschop van Hairemans was wel op doel, maar te centraal. Die van Kvesic aan de overkant was dichter bij de hoek, Teunckens moest zich reppen om het leer weg te tikken.

Twee vrije dagen

De ingevallen Seck dacht tien minuten voor tijd nog te kunnen scoren, maar zijn kopbal – op hoekschop van Hairemans – werd van de lijn gekeerd. Er werd ook nog een goal afgekeurd. En bij Antwerp stond Teunckens nog één keer pal. Het bleef bij 1-1. Derde oefenmatch, derde derdeklasser, derde gelijkspel dus. Maar ach, het is nog maar voorbereiding en er ontbreken nog veel spelers. Te veel conclusies kunnen we er niet aan vastknopen. Vanavond keren de spelers terug naar België, morgen en maandag zijn ze vrij. Even bekomen van het stevige fysieke werk.

Antwerp: Teunckens, De Laet (67’ Buta), Batubinsika, Pius (73’ Seck), Juklerod, Hongla (66’ Nazaryna), Haroun, Rodrigues, Refaelov, Baby (60’ Hairemans), Mbokani

Doelpunten: 55’ Kvesic 0-1, 65’ Mbokani 1-1