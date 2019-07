Verkeersagressie op E40 richting Brussel: vrachtwagenchauffeur weigert om andere truck te laten invoegen

Een vrachtwagenchauffeur maakte het vrijdagnamiddag erg bont op de E40 richting Brussel. Ter hoogte van Wetteren weigerde hij om plaats te maken voor een andere vrachtwagen die op de snelweg wilde invoegen. Pas toen hij de pechstrook ten einde kwam, liet de chauffeur voldoende ruimte voor het voertuig. Ook iets gefilmd op de weg? Mail je dashcambeelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

“Hij heeft zeker ruim een kilometer met 90 kilometer per uur op de pechstrook gereden”, vertelde de maker van de videobeelden aan de redactie van Nieuwsblad.be. “Ik bleef zelf op respectabele afstand omdat er iets ergst kon gebeuren, maar gelukkig was dit niet het geval.” Waarom de chauffeur geen zin had om aan de kant te gaan, is niet geweten.

