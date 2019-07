Enorme ravage na zware gasexplosie in winkelcentrum in Florida: minstens twintig gewonden

Bij een gasexplosie in een winkelcentrum in de stad Plantation, in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, zijn volgens de brandweer en lokale media verschillende gewonden gevallen. Televisiebeelden tonen zeer grote schade, een deel van het gebouw is ingestort.

Op Twitter spreekt de brandweer van de stad van meerdere patiënten. Volgens televisiezender WPLG raakte bij de explosie in het winkelcentrum vooral een fitnesszaal zeer zwaar beschadigd.

De ontploffing ontstond in een leegstaande pizzeria, verder details ontbreken nog. Nog volgens de lokale zender is er sprake van 20 gewonden, onder wie twee zwaargewonden. Luchtbeelden tonen een zeer zwaar beschadigd gebouw dat deels ingestort is.

De reddingsdiensten van de stad 50 kilometer ten noorden van Miami doorzoeken het puin. De politie heeft de zone afgezet. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers onder het puin, maar gaat ervan uit dat alle slachtoffers gevonden zijn.