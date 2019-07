Jeugdproduct Ruben Loftus-Cheek verlengt zijn contract bij Chelsea

Ruben Loftus-Cheek heeft zijn lot langer aan Chelsea verbonden. De 23-jarige Engelsman zette zaterdag een krabbel onder een contractverlenging tot 2024.

Loftus-Cheek is een jeugdproduct van de Blues. Eind 2014 debuteerde hij in het eerste elftal. Sindsdien droeg hij het shirt van Chelsea in 72 wedstrijden en maakte daarin twaalf doelpunten. In 2017 had hij een (klein) aandeel in de titel van de Londenaars. Het daaropvolgende seizoen (2017-2018) speelde de middenvelder op uitleenbasis voor Crystal Palace.

Vorig seizoen was Loftus-Cheek goed voor 40 wedstrijden (10 goals, 5 assists).

“Ik ben blij dat ik vijf jaar langer bij Chelsea kan blijven”, aldus de tienvoudig international, die met zijn land vierde werd op het WK 2018. “Ik ben hier opgegroeid en hopelijk kan ik hier nog lang blijven. Ik wil nog veel prijzen winnen met de ploeg en hard werken om een sleutelspeler te worden bij Chelsea.”