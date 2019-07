PSG neemt Pools keeperstalent Bulka (19) over van Chelsea

Paris Saint-Germain heeft zijn kern verbreed met de 19-jarige Poolse doelman Marcin Bulka. Hij komt transfervrij over van Chelsea, zo bevestigt de Franse kampioen zaterdag op de clubwebsite.

Bulka stapte in 2016 vanuit Polen over naar Chelsea. Hij was er actief bij de jeugdploegen en beloften en speelde onder meer in de UEFA Youth League.

De boomlange Pool (1m99) ondertekende in Parijs een contract voor twee seizoenen. Hij wordt er back-up voor de Fransman Alphonse Areola. Gianluigi Buffon keerde terug naar Juventus.