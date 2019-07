AC Milan plukt Theo Hernandez weg bij Real Madrid

AC Milan heeft Theo Hernandez weggeplukt bij Real Madrid, zo maakten beide clubs zaterdag bekend. De Franse linksachter ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij de Italiaanse topclub.

Met de transfer zou zo’n 24 miljoen euro gemoeid zijn. De 21-jarige Fransman met Spaanse roots kon nooit echt overtuigen in het Estadio Santiago Bernabéu. Hernandez kwam in de zomer van 2017 over van stadsrivaal Atlético Madrid, waar hij zijn opleiding genoot. In zijn eerste seizoen kwam Hernandez even aan de bak, maar nadien paste de verdediger niet in de plannen van trainer Julen Lopetegui. Vorig seizoen werd de Franse jeugdinternational uitgeleend aan Real Sociedad.

Real Madrid toont zich deze zomermercato ontzettend bedrijvig op de transfermarkt. Er werden miljoenen neergeteld om Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferlan Mendy en Rodrygo naar de Koninklijke te halen. Eerder vertrokken Mateo Kovacic, Diego Llorente en Raul de Tomas al bij “Los Blancos”.