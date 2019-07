Twintig doden, onder wie zeven kinderen, bij aanvallen van Syrisch leger

Bij bombardementen van het Syrische leger en bondgenoot Rusland zijn vrijdag en zaterdag meer dan twintig burgerdoden gevallen in het noordwesten van het land. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Zeven van de slachtoffers die vrijdag vielen, zijn kinderen.

Dertien doden vielen vrijdagavond bij een luchtaanval van de troepen van president Bashar al-Assad op het dorp Mahambel in de provincie Idlib. De aanval werd uitgevoerd door vliegtuigen en helikopters van het regime. Zaterdag kwamen zeven mensen om het leven toen regeringstroepen raketten afschoten in de buurt van Khan Cheikhoun, in het zuiden van Idlib.

Bovendien kwamen, nog steeds volgens het observatorium, drie anderen zaterdag om het leven bij een Russische aanval in Morek, in de provincie Hama.

Volgens het Syrische Observatorium zijn sinds begin april al meer dan 530 burgers gedood in de regio. Toen is de intensiteit van de aanvallen van het regime-Assad, daarin gesteund door Rusland, op de regio beginnen toenemen. De Verenigde Naties hebben weet van ongeveer 330.000 personen die op de vlucht geslagen zijn. Bij de rebellen en jihadisten zou er sprake zijn van 859 doden, bij het regime en bondgenoten 723.

De provincie Idlib is grotendeels in handen van de aan al-Qaida gelinkte groepering Hayat Tahrir al-Sham en is het laatste grote bastion van rebellen en jihadisten in Syrië. De terreurorgansatie controleert met andere rebellenorganisaties ook gebieden in de aanpalende provincies Aleppo, Hala en Latakia.