Een oefenwedstrijd om van te smullen: (jong) KV Mechelen en OH Leuven zorgen voor spektakel met acht doelpunten

In een waar doelpuntenfestijn sleepte KV Mechelen tegen OHL alsnog een gelijkspel uit de brand. Opvallend: het waren de ingevallen youngsters die de zware 4-1 achterstand in het laatste halfuur nog rechtzetten.

Op het veld van de Lubbeekse deelgemeente Linden ging Malinwa verder op zoek naar zijn beste vorm. Wouter Vrancken toonde zich niet tevreden over de voorbereiding tot dusver en eiste een reactie van zijn troepen.

Onder de Mechelse lat nam voor het eerst deze voorbereiding Michael Verrips plaats. De Nederlandse numero uno van Malinwa stond al vroeg aan de grond genageld bij een afstandsschot van Mertens. Na een breed uitgesponnen aanval kreeg de middenvelder tijd en ruimte om de bal enig mooi via de deklat in de kruising te poeieren. KVM reageerde via een voorzet van Kaya, die in de handen van Thamsatchanan belandde. OHL speelde frivool, een volley van Myny verdween in hoekschop. Daaruit voorkwam Verrips de 2-0 van Henry, al floot ref Lardot alsnog voor een duwfout op Peyre.

Geel-rood vond ook op de Lindense grasmat niet de strijdlust die het vorig seizoen aan de dubbel hielp. Die had OHL wél, getuige de stevige por van Myny in de zij van Swinkels. De verdediger moest enkele minuten verzorgd worden, maar kon verder spelen.

Halfweg de eerste helft knutselden Bijker en De Camargo een eerste kansje in elkaar. Het schot van Kaya was echter te zwak. Het was wél het sein tot een betere Mechelse periode. Tainmont kopte op pass van El Messaoudi over, Schoofs mikte een teruglegger van De Camargo op Thamsatchanan. Kort na het halfuur was het wel bingo voor de Limburger. Een pegel vanop dertig meter zoefde over Thamsatchanan in doel. Het slotakkoord voor rust viel echter aan de overzijde. Kotysch kopte een vrije trap van Gilis voorbij een verbouwereerde Verrips, waarna Gilis alleen voor doel even later zelf de 3-1 tegen de touwen joeg. De Camargo liet voor rust nog de aansluiter liggen.

Na de koffie kwamen Boni en Togui Swinkels en Bosiers vervangen. Peyre kopte een eerste kans naast. Toen Boni Henry aantikte, kon de OHL-spits zelf de 4-1 aantekenen. Een blamage dreigde voor de Mechelaars. Schoofs, beste Mechelaar, dolde even langs de zijlijn en bediende Tainmont. Zijn volley werd makkelijk opgeraapt door Thamsatchanan. Ook Togui kon niet besluiten. Vrancken gooide acht verse kracht in de strijd. Nou ja, de reeds gestarte Bosiers moest na een kwartiertje rust opnieuw opdraven. Enkel Bijker bleef staan. Het jonge geweld toonde zich en Boni zette zijn foutje recht met de 4-2 op hoekschop van Bosiers. Na een diepe bal van Van Hoorenbeeck maakte Togui er vanuit een scherpe hoek zowaar 4-3 van. KVM rook bloed en toen Vranckx alleen voor doel kwam, hingen de bordjes in evenwicht. Knap, hoe het 16-jarige talent van Malinwa ijzig koel Thamsatchanan omspeelde en de bal in doel deponeerde. De woorden van Vrancken om een voorbeeld te nemen aan de youngsters klonken beslist opnieuw in de Mechelse kleedkamer.

SCHEIDSRECHTER: Jonathan Lardot.

DOELPUNTEN: 6’ Mertens 1-0, 32’ Schoofs 1-1, 37’ Kotysch 2-1, 39’ Gilis 3-1, 51’ Henry 4-1, 66’ Boni 4-2, 71’ Togui 4-3, 85’ Vranckx 4-4.

OH LEUVEN: Thamsatchanan, Myny, Gillekens, Kotysch, Laes, Mertens, Libert, Lemti, Vekemans, Henry (77’ Raemaekers), Gilis (77’ Allemeersch).

KV MECHELEN: Verrips (61’ Valkenaers), Corryn (61’ Van Hoorenbeeck), Peyre (61’ De Bie), Swinkels (46’ Boni), Bijker, Tainmont (61’ Bosiers), El Messaoudi (61’ Coveliers), Schoofs (61’ Vranckx), Bosiers (46’ Togui) Kaya (61’ Zeroual), De Camargo (61’ Van Keilegom).

GELE KAARTEN: 36’ Swinkels, 81’ Mertens.