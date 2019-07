Lionel Messi krijgt rood na ruzie in strijd om brons op Copa America, Paulo Dybala scoort fantastisch doelpunt

Argentinië speelt zaterdagavond voor de derde plaats op de Copa America. Het kwam al snel 2-0 op voorsprong tegen Chili via doelpunten van Sergio Agüero en Paulo Dybala, maar zag dan Lionel Messi uitvallen met een rode kaart.

Messi had Agüero met een snelle vrije trap op weg gezet naar de openingstreffer:

Daarna scoorde Juventus-speler Dybala een knappe goal na een geweldige aanname:

De potjes kookten al snel over bij de Chilenen, waaronder bij Gary Medel. Die kreeg het aan de stok met Messi, maar die liet aanvankelijk nog begaan.

Even later was het wel prijs. Messi en Medel moesten met beiden met een rode kaart naar de kant na een akkefietje waarbij er kopstoten werden uitgedeeld. Vooral door Medel dan, die vond dat Messi te stevig op zijn enkel was gaan staan. Voor de ster van Barcelona de eerste rode kaart sinds 2005 en pas de tweede in zijn carrière.

