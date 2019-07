Haar broer kreeg levenslang, maar Astrid Holleeder leeft altijd in angst: “Willem wil nog steeds wraak nemen”

Het rijk van de Amsterdamse topcrimineel Willem Holleeder (61) is uit. Hij werd eerder deze week schuldig bevonden aan vijf liquidaties. Het verdict? Levenslang. Vooral de moedige getuigenissen van zijn zussen en twee andere kroongetuigen hebben de doorslag gegeven. Eén van die zussen, Astrid, vult haar tijd met schrijven. “Dat is mijn enige uitlaatklep. Tijdens het proces had ik voortdurend de neiging om Willem uit te schelden. Ik was één vat kolkende emotie. Door alles op een rijtje te zetten, werd ik weer rustig. Schrijven is mijn redding.”