Onze vrouw kan niet ontsnappen aan de wielergekte: “Het is toch iets speciaals, zo’n Tour de France voor m’n deur”

Er waren toeschouwers uit Nieuw-Zeeland en uit Colombia, uit de VS en Spanje. Maar vooral ook heel veel Belgen die gisteren de Tour de France in Brussel zagen vertrekken en aankomen. Met een half miljoen waren ze. En ze kleurden de stad geel. “Dat ik dit nog mag meemaken. Als klein manneke al was ik zo’n grote fan van Eddy Merckx, en nu passeert de Tour bijna voor mijn deur.”