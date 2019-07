Prijzen voor extra tandverzekering swingen de pan uit: kinderen al dubbel zo duur

Wie een aanvullende verzekering voor tandzorg afsluit, moet daar altijd maar meer voor betalen. Veel meer. In drie jaar tijd zijn de tarieven met 33 procent gestegen. Voor kinderen is dat zelfs meer dan 50 procent. De tandartsen wijzen naar de regering als schuldige. “Omdat tandzorg altijd maar slechter wordt terugbetaald, vluchten velen naar een aanvullende verzekering.”

Net zoals een bezoek aan de dokter deels wordt terugbetaald, krijgen we ook voor een consultatie bij de tandarts geld terug. Via de ziekteverzekering. Alleen betaalt die lang niet alles of voor sommige ...