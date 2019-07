De duurste scheiding ooit is rond

Na de aankondiging van hun scheiding begin dit jaar, was het enkel nog zoeken naar een overeenkomst tussen de twee partijen. Niet over hun vier kinderen, wel over de verdeling van de aandelen van Amazon. Nu blijkt de deal gesloten tussen Jeff Bezos en zijn ex MacKenzie: hij houdt twaalf procent van het bedrijf, zij krijgt vier procent. Met de huidige koers zijn die aandelen 38 miljard dollar (bijna 34 miljard euro) waard.

Of Jeff Bezos het zwaar zal voelen in zijn portefeuille? Dat valt te betwijfelen. De man, ook eigenaar van ruimtevaartbedrijf Blue Origin en The Washington Post, is de rijkste mens ter wereld en houdt volgens schattingen nog zo’n 150 miljard dollar over. Bovendien houdt hij het stemrecht over de aandelen van zijn ex. Daarmee doet de topman de onrust verdwijnen: na hun scheidingsaankondiging werd gevreesd dat hij dat stemrecht zou verliezen.

Eerste Amazon-werknemer

MaxKenzie is nochtans geen onbekende binnen het bedrijf. De twee waren 25 jaar getrouwd en zij maakte de oprichting van de webwinkel mee: Bezos richtte Amazon op vanuit zijn garage een jaar nadat de twee een koppel werden, en MacKenzie bedacht mee de naam. Ze was bovendien de eerste werknemer van Amazon, dat ze snel mee zag uitgroeien van kleine webboekenwinkel tot de grootste internetwinkel ter wereld.

Misschien is het die nasmaak van hun avontuur dat maakt dat het voormalige koppel in alle vrede uit elkaar gaat. In april bedankten ze elkaar allebei nog via Twitter. “Dankbaar voor het verleden en ik kijk uit naar wat nog komt”, schreef zij. Terwijl Bezos “uitkijkt naar onze nieuwe relatie als vrienden en co-ouders”.

Naast een van de meest vreedzame is het ook de allerduurste scheiding ooit. De vorige dateert van 1999, toen kreeg Jocelyn Wildenstein zo’n 2,5 miljard dollar van haar ex-man en kunsthandelaar Alec Wildenstein. Daarvan krijgt MacKenzie nu een veelvoud, maar de vrouw beseft naar eigen zeggen wel dat het om een “onevenredig” bedrag gaat. Daarom beloofde ze zeker de helft af te staan aan goede doelen.