“Het was doodstil in de auto. Iedereen was op slag dood”

Bestuurder sterft bij ongeval in Dilsen-Stokkem

“STVV rouwt om het overlijden van Nitcheu”, luidt het bericht dat voetbalclub Sint-Truiden gistermiddag verspreidde. De 19-jarige jongen uit Kameroen had er zopas een succesvol oefenkamp met de A-kern opzitten in Nederland. Hij stond op de rand van de doorbraak, trainer Marc Brys was zeer te spreken over zijn progressie. Net dat wilden Mo en zijn vrienden vrijdagavond gaan vieren. En dus trok de groep naar de Hasseltse dancing Versuz. Ze feesten er een hele nacht door.

De overleden voetballer Mo Nitcheu (19). STVV

Gisterochtend zouden ze met de auto richting Maastricht rijden, waar een van hen woonde. Ze zouden er bekomen van de feestnacht. Maar eerst moesten ze nog een ommetje maken langs Kortessem. En net daar liep het fout. De bestuurder van de zilvergrijze Audi verloor de controle over het stuur op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Hasseltsesteenweg. De auto raakte de middenberm, kreeg een klapband en vloog met hoge snelheid het kruispunt over. Remmen was niet meer mogelijk, en de auto ramde de gevel van een leegstaand café.

Doodstil in de auto

“Het was een vreselijke klap”, zegt apothekeres Muriel Peeters. Bij het opstaan had zij ontdekt dat er ’s nachts dieven in haar huis en apotheek geweest waren. Ze had de politie gebeld. Een patrouille was net ter plaatste en inspecteerde samen met Peeters haar auto, toen op enkele meters achter haar de auto de gevel inreed.

“De twee agenten zijn onmiddellijk naar de auto gerend om te helpen, maar ze deden meteen teken dat het hopeloos was. Het was doodstil in de auto. Niemand maakte geluid. Iedereen was op slag dood.”

In de wagen zaten vier jongemannen en een meisje. Twee Belgische mannen van 19 en 20 jaar, een Belgisch meisje van 18 jaar, en twee mannen uit Nederland: één heeft de Nederlandse nationaliteit, en één de Portugese nationaliteit. De Nederlander is Gerrit Bos, een ex-jeugdspeler van Racing Genk.

Ex- KRC Genk jeugdspeler Gerrit Bos. if

Café was leeg

Café Den Hoek was tot vorige zomer een druk café, waar tot in de vroege uren gedanst werd. Maar het stond al vele maanden leeg, nadat het op 18 december 2018 failliet ging. Het gebouw zelf stond te koop.

“Ook het appartement boven het café stond leeg”, weet de burgemeester Tom Thijsen (CD&V) . Er zouden plannen geweest zijn om het café af te breken, om het bewuste kruispunt te kunnen heraanleggen. Er is ernstige structurele schade aan het pand.