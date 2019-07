Strengere regels voor speelgoeddrones

Elke drone die meer dan 250 gram weegt moet vanaf juli volgend jaar een chip aan boord hebben, waarmee de exacte positie van de drone kan worden bepaald. “De chip zal via zogenaamde ‘geolocatie’ de piloot alarmeren wanneer hij in een gebied vliegt waar door de autoriteiten geen drones zijn toegelaten, denk bijvoorbeeld aan de omgeving rond de luchthaven van Zaventem”, zegt Elwin Van Herck van de Belgische Drone Federatie.

Het toestel moet ook verplicht een code uitsturen, waardoor de veiligheidsdiensten via een speciaal toestel kunnen achterhalen wie de eigenaar is van de rondvliegende drone. Vandaag heeft de politie daar het raden naar. En tot slot mogen de meeste drones straks 120 meter hoog én buiten het gezichtsveld van de piloot vliegen. Nu was dat bij ons niet hoger dan 10 meter, en maximaal 90 meter voor gekwalificeerde piloten.

Vermits het gros van de speelgoeddrones meer dan 250 gram wegen, kondigt zich een aardverschuiving aan op deze markt. Vraag is nu of fabrikanten deze vaak goedkope toestellen lichter gaan maken – zodat ze niet aan de nieuwe regels zijn onderworpen – of dat ze een pak duurder worden vanwege de verplichte extra technologie.(wer)