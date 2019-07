Vlaamse partijen verdeeld over verbod op tik aan je kinderen

Frankrijk is sinds woensdag het 56ste land waar ouders hun kinderen geen tik meer mogen geven. Volgens het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat is het “hoog tijd dat ons land dat voorbeeld volgt”. Maar de kans dat het er deze legislatuur van komt, is klein. N-VA vindt bij monde van Vlaams fractieleider Matthias Diependaele dat “een dergelijke discussie de aandacht afleidt van wat echt telt, namelijk geweld op kinderen dat helaas nog altijd heel vaak voorkomt”. Vlaams Belang zit op dezelfde lijn. Bij Open VLD is de prioriteit om werk te maken van een verbod niet bijster hoog. “Maar we staan open voor een wetgevend initiatief”, zegt de woordvoerder. Hij vraagt zich wel af “wie zo’n verbod zal controleren”.

N-VA vraagt zich ook af “of we per se alles in wetteksten moeten gieten”. Volgens Diependaele “zien de meeste ouders hun kinderen heel graag” en “is het niet aan de overheid om te bepalen hoe zij hun kinderen straffen en opvoeden”. Oud-CD&V-Kamerlid Sonja Becq legde in 2010 al een wetsvoorstel op tafel, maar vond toen geen medestanders die er dieper op in wilden ingaan. Vandaag zeggen behalve Open VLD ook SP.A en Groen open te staan voor een initiatief. Om aan een meerderheid te komen, zal er ook in Franstalig België iets moeten bewegen.(hca, cka)