Braziliaanse president verdedigt kinderarbeid: “Als een kind crack rookt, zal niemand iets zeggen”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zaterdag kinderarbeid verdedigd. Daarbij verwees hij naar zijn eigen leven. “Ik werk al sinds ik 8 jaar ben en vandaag ben ik wie ik ben”, klonk het.

“Kijk, ik werkte op 9 of 10-jarige leeftijd op een boerderij en dat heeft me helemaal niet benadeeld. Als een kind van die leeftijd ergens werkt, zullen er verschillende mensen dat afschrijven als ‘kinderarbeid’ of ‘dwangarbeid’. Maar als een kind crack rookt, zal niemand iets zeggen”, aldus de extreemrechtse president. “Werk geeft mannen en vrouwen eigenwaarde, de leeftijd doet er niet toe”, verklaarde hij donderdag op zijn wekelijkse uitzending op Facebook. “Ik heb op 8-jarige leeftijd gewerkt op een maïsplantage en tijdens mijn studies plukte ik bananen. En vandaag ben ik wie ik ben. Dat is geen demagogie, dat is de waarheid”, voegde hij er daags nadien aan toe.

Zijn uitspraken lokten heel wat verontwaardiging uit op de sociale media. “Dit is het beste voorbeeld om een kind aan te zetten om niet te werken, om te voorkomen dat hij een volwassene wordt zoals hij (Bolsonaro): vol haat en incompetent. De plaats van een kind is op school”, reageerde Marcelo Freixo van de linkse partij PSOL op Twitter.

Wie jonger is dan 16 jaar mag niet werken volgens de Braziliaanse wet, met uitzondering van leerjongens- en meisjes. Zij mogen vanaf 14 jaar werken. Maar volgens het nationaal statistiekbureau IBGE werken bijna 2,5 miljoen minderjarigen tussen de 5 en 17 jaar in Brazilië.