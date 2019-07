Na wolken komt zonneschijn (maar volgende week wordt het kouder)

Wie wil genieten van het zonnetje, maakt zondag maar beter gebruik van die gelegenheid: vanaf maandag krijgen we meer bewolking, en wordt het iets frisser in ons land. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor zondag. Foto: KMI

Het wordt zondagvoormiddag gedeeltelijk bewolkt tot zwaarbewolkt. In de zuidelijke helft van het land kan nog af en toe wat lichte regen vallen, maar elders is het meestal droog. In het noorden en centrum wordt het in de loop van de namiddag geleidelijk zonnig. De wolken blijven meer hangen in het zuiden, en nabij de Franse grens kunnen zich nog enkele buien ontwikkelen. Het wordt 17 tot 22 graden.

Zondagavond en -nacht is het meestal droog met brede opklaringen en hoge sluierwolken. Hier en daar kan het nevelig worden. Naar de ochtend toe neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land. Het wordt een frisse nacht met minima van 5 tot 10 graden.

Volgende week

Vanaf maandag bevinden we ons in licht onstabiele zeelucht van polaire oorsprong. Het wordt dan ook vrij fris, en wisselend tot soms zwaarbewolkt. Vooral in het noorden en het oosten van het land is er kans op enkele buien met maxima van 15 tot 20 graden. Dinsdag blijven we in de frisse lucht, maar stijgt de luchtdruk in onze streken. Na een frisse nacht wordt het rustig met zon en enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

Het hogedrukgebied trekt woensdag stilaan weg naar het oosten. Het blijft nog droog en op de meeste plaatsen zonnig, maar in het westen neemt de bewolking opnieuw toe. De maxima schommelen van 19 tot 23 graden. Donderdag en vrijdag is het bewolkt en wisselvallig met kans op regen of een bui, met maxima van 18 tot 23 graden.