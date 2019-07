Britse ambassadeur snoeihard voor Witte Huis van Trump: “Een ongeëvenaard disfunctioneel milieu”

De regering van de Amerikaanse regering handelt “onbeholpen” en “onbekwaam”, en president Donald Trump straalt onzekerheid uit. Dat schrijft de Britse ambassadeur in Washington in een reeks memo’s die gelekt zijn in de krant ‘Mail on Sunday’. De memo’s van ambassadeur Kim Darroch dateren van 2017 tot nu.

In zijn memo’s adviseerde de Britse ambassadeur regeringsleden om Trump te vlijen. “Trump, een man die opgeklommen is tot het belangrijkste ambt op de planeet, straalt onzekerheid uit.” Daarnaast raadt hij regeringsleden aan de nieuwsverhalen over de interne machtsstrijd in het Witte Huis te geloven, hoewel Trump die zelf altijd afdoet als ‘fake news’. “De verhalen over de messengevechten in het Witte Huis zijn, menen wij, grotendeels waar: verschillende bronnen en bevestigd door onze eigen contacten in het Witte Huis. Dit is een ongeëvenaard disfunctioneel milieu.”

De ambassadeur verwachtte ook niet dat het beter wordt. In 2017 schreef hij al niet te geloven dat de regering “substantieel normaler, minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder verscheurd, minder diplomatiek onbeholpen en onbekwaam zal worden”.

Herverkiezing à la Terminator

Toch mogen de Britten Trump niet bij voorbaat afschrijven, omdat hij al bijna heel zijn leven lang genoemd wordt in schandalen en daarmee weg komt. “Trump kan weer opdoemen uit de vlammen, gehavend maar intact, zoals Schwarzenegger in de laatste scènes van ‘The Terminator’.”

Een herverkiezing van Trump in 2020 sluit de Britse ambassadeur dan ook niet uit. In een memo van vorige maand schrijft hij dat zijn diehard-fans even enthousiast zijn als in 2016 en dat zijn Republikeinse partij “vierkant achter hem staat”. “Zoveel hangt af van wie de democraten in juli 2020 kiezen.”

Britse reactie: “We betalen onze ambassadeurs om eerlijk te zijn”

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat het Britse publiek “van onze ambassadeurs kan verwachten dat het ministers een eerlijke, onverbloemde beoordeling geeft van de politieke situatie in hun landen”. “Hun visie is niet noodzakelijk die van de ministers of de regering”, aldus nog de Foreign Office. “Maar we betalen hen om oprecht te zijn, net zoals de Amerikaanse ambassadeur hier zijn visie op de politiek en persoonlijkheden in Westminster zal doorsturen.”