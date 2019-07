Waar de Tour al niet goed voor is: huwelijksaanzoek en buurtfeest in Tollembeek

Galmaarden - Wie zaterdag aandachtig naar de rechtstreekse uitzending van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk heeft gekeken, was het al opgevallen: een gigantisch spandoek met een huwelijksaanzoek.

Terwijl de kopgroep enkele kilometers verderop al de Muur van Geraardsbergen aan het bedwingen was, reed het peloton door Tollembeek. De gedroomde gelegenheid voor een inwoner van de Urbanus-gemeente om de vraag te stellen die ongetwijfeld al lang op zijn lippen brandde: met de komst van het Tourcircus en de bijhorende televisie-helikopter in het achterhoofd maakte hij een gigantisch spandoek met het opschrift “Jessy, wil je met mij trouwen?”.

De kijkers van het VRT-programma ‘Vive le Vélo’ mochten zich zaterdagavond ook verheugen in goed nieuws. “We kregen een mailtje van Willem, dat is de broer van Pieter, de man achter het huwelijksaanzoek. En Jessy heeft ‘ja’ gezegd. Er is een buurtfeest losgebarsten in Tollembeek.”