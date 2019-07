Joe Biden excuseert zich voor controversiële uitspraken: “Maar moet die misstap nu bepalend worden voor de halve eeuw strijd die ik heb geleverd?”

De Democratische topkandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, voormalig vicepresident Joe Biden, heeft dan toch zijn excuses aangeboden voor de controversiële uitlatingen die hij onlangs deed over zijn vroegere samenwerking met segregationistische politici.

“Was ik fout toen ik enkele weken geleden op zekere manier de indruk had gewekt dat ik woorden van lof zou hebben gehad voor deze mannen tegen wie ik me toch talrijke keren met succes had verzet? Euh, ja, ik was fout en ik betreur dat. En ik heb spijt over het leed of het onbegrip dat mijn woorden zouden veroorzaakt kunnen hebben bij wie dan ook”, zei hij zaterdag op een rally in de staat South Carolina.

Daarmee maakt Biden een opvallende bocht. Tot dusver weigerde hij zich te excuseren voor de verklaringen die hij in juni had gedaan over twee vroegere Democratische senatoren uit het zuiden die openlijk segregationistisch waren. Biden zei toen dat er “op zijn minst enige beschaafdheid” was in zijn relaties met James Eastland en Herman Talmadge. “We waren het niet over veel eens, maar we kregen zaken voor elkaar.”

Neergesabeld tijdens debat

Biden probeerde daarmee de huidige polarisering en het gebrek aan samenwerking in de Amerikaanse politiek aan de kaak te stellen, maar het voorbeeld pakte verkeerd uit. Andere Democratische kandidaten, de zwarte senatrice Kamala Harris op kop, vielen de vroegere vicepresident keihard aan tijdens een televisiedebat op 27 juni en de voorsprong van Biden in de peilingen begon te slinken.

“Moet die misstap nu bepalend worden voor de halve eeuw aan strijd voor burgerrechten en raciale rechtvaardigheid die ik heb geleverd? Ik hoop van niet”, blikte Biden zaterdag terug. Dat hij als vicepresident diende onder de eerste zwarte Amerikaanse president, Barack Obama, onderstreept volgens de 76-jarige Democraat voldoende dat hij niet het minste begrip heeft voor racisme en segregatie.

