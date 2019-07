Beruchte Porsche botst met toevallige passant tijdens straatrace in Roeselare

Roeselare - In Roeselare heeft zondagochtend een verkeersongeval met aardig wat materiële schade plaatsgevonden.

Omstreeks 11 uur was een paarse Porsche GT3 aan het straatracen met een witte BMW op de Rijksweg in Roeselare. Aan de lichten op het kruispunt met de Meensesteenweg probeerde de Porsche de BMW nog net in te halen, maar door dat manoeuvre reed een toevallige passant in een zwarte BMW langs achteren in op de Porsche. De schade aan beide wagens is groot, maar niemand raakte ernstig gewond.

Het gaat om dezelfde Porsche die in Roeselare en omstreken beroemd en berucht is omwille van enkele andere gevaarlijke stoten op de openbare weg, bevestigt de politie aan onze redactie. In januari ging een video van dezelfde wagen die al driftend een rotonde in Roeselare rondreed viraal. Eigenaar Thomas T. (29) uit Wingene moest zich daarvoor verantwoorden voor de rechtbank, maar ontkende stellig dat hij toen achter het stuur zat. Nu zat hij volgens de politie wel degelijk zelf achter het stuur van zijn wagen.

