Brandje in Antwerpse brandweerkazerne snel onder controle

Antwerpen - De Antwerpse brandweer is zondagochtend moeten uitrukken voor een brandje in de eigen kazerne. In Post Noord aan de Noorderlaan bleek er brand te zijn op de derde verdieping van een technisch lokaal. Het vuur was snel onder controle en niemand raakte gewond. Dat meldt de brandweer zelf in een persbericht.

De brand werd gemeld via de aanwezige rookmelders. Daarop stuurde de dispatching van de brandweer onmiddellijk een eigen brandploeg uit. De overige personeelsleden werden tijdelijk geëvacueerd. Het evacuatieplan werd recent nog geoefend en de evacuatie verliep vlot. De werking van de brandweer komt niet in gedrang. “Brand kan iedereen overkomen, zelfs de brandweer”, zegt brandweercommandant Bert Brugghemans. “Onze rookmelders hebben veel erger kunnen voorkomen en het is dan ook het bewijs dat iedereen ze zou moeten ophangen”.

Er is wel veel schade in het lokaal zelf en aan enkele andere technische lokalen. Verder is er ook beperkte waterschade. De technische ruimte bevat de zonneboiler en zorgt dus voor warm water. Mogelijk heeft de brandweer daar de komende dagen dus geen warm water, maar de organisatie zoekt samen met de eigenaar van het gebouw naar een snelle oplossing.