Malta weigert Duits reddingsschip met 65 migranten: “Over mensenlevens kan niet onderhandeld worden”

De Alan Kurdi, genaamd naar het driejarige Syrische jongetje dat vier jaar geleden voor de Turkse kust verdronk, is een schip van de Duitse ngo Sea-Eye. De bemanning heeft naar eigen zeggen 65 migranten aan boord die gered werden toen ze met een rubberboot de Middellandse Zee probeerden over te steken.

De Alan Kurdi probeerde zaterdag aan te meren op het Italiaanse eiland Lampedusa, maar dat werd verhinderd door de Italiaanse autoriteiten. Daarop besloot het schip koers te zetten naar Malta. “Nu moet blijken of de Europese regeringen zich scharen achter de houding van Italië. Over mensenlevens kan niet onderhandeld worden”, zo tweette Sea-Eye.

In the evening, the #AlanKurdi changed its course towards Malta.

We can not wait until the state of emergency prevails.



Now it has to be proven whether the European governments stand by Italy's attitude.

Human lives are not a bargaining chip. pic.twitter.com/wHczdoI4po