Pogba en Lukaku trekken ondanks transferperikelen mee op stage met Man Utd

Manchester United is zondag vertrokken op voorbereidingstour naar de andere kant van de wereld. De Red Devils hebben tussenstops in Australië, Singapore en China, waar in totaal vier oefenduels gespeeld zullen worden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Romelu Lukaku en Paul Pogba stapten ondanks de vele transfergeruchten rond hun persoon gewoon op het vliegtuig. Ook de Belgische Braziliaan Andreas Pereira en doelman Joel Pereira, in de terugronde nog uitgeleend aan KV Kortrijk, waren erbij.

Pogba gaf recent nog aan “toe te zijn aan een nieuwe uitdaging”. De Fransman was vorige week afwezig bij de start van de trainingen van de Mancunians, maar dat was met toestemming van coach Ole Gunnar Solskjaer. Zijn naam valt vooral bij Real Madrid en Juventus, maar er hangt een gigantisch prijskaartje rond de nek van de Franse middenvelder.

Ook voor Romelu Lukaku geldt dat laatste. De spits van de Rode Duivels wordt al weken in verband gebracht met Juventus en vooral Inter.

Voor nieuwkomers Daniel James (Swansea City) en Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) wordt het hun eerste buitenlandse trip met Manchester United. Niet aanwezig op de trip is de Chileen Alexis Sanchez. Hij liep zaterdag in de troostfinale van de Copa América tegen Argentinië (2-1 verlies) een hamstringblessure op, maar werd sowieso niet verwacht.

Manchester United treft in Australië Perth Glory (op 13 juli) en Leeds United (op 17 juli). In Singapore is Inter (op 20 juli) de tegenstander, terwijl in China Tottenham (op 25 juli) wordt partij gegeven. De Premier League start voor Man Utd op 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Chelsea.