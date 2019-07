Paus Franciscus wil humanitaire corridors om kwetsbare migranten uit Libië weg te halen

Paus Fransiscus heeft zondag op het Sint-Pietersplein opgeroepen tot “grootschalige en gezamenlijke” inspanningen om humanitaire corridors te organiseren, om de meest kwetsbare migranten uit Libië weg te halen. Hij reageerde daarmee op de luchtaanval op een Libisch vluchtelingencentrum eerder deze week, waarbij zo’n 50 doden vielen.

“De internationale gemeenschap mag zo’n ernstige gebeurtenissen niet tolereren. Ik bid voor de slachtoffers, dat de God van vrede de doden mag verwelkomen en de gewonden mag steunen”, zei hij na het traditionele Angelusgebed. De paus riep de gelovigen ook op om te bidden voor de mensen die omkwamen bij de luchtaanval.

Het vluchtelingencentrum in Tajoura, nabij de Libische hoofdstad Tripoli, werd dinsdagavond gebombardeerd. In het kamp verbleven meer dan 600 mensen, en volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zitten er na de aanval nog 300 mensen vast.

De situatie van de mensen die in het kamp verblijven is enkel verslechterd sinds Khalifa Haftar, de sterke man van het oosten van Libië, in april een militair offensief startte om Tripoli te heroveren op de door de VN erkende regering van nationale eenheid. Volgens die regering zaten de troepen van Haftar achter de luchtaanval op het vluchtelingencentrum, maar hun woordvoerder Ahmad al-Mesmari heeft dit ontkend.