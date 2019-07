Wereldkampioenschap vrouwendragen kent erg spannende ontknoping na spektakelrijke wedstrijd

In Finland streden zaterdag tientallen koppels om het wereldkampioenschap vrouwendragen. De naam doet vermoeden wat de speciale discipline inhoudt: de mannen moeten een parcours afleggen terwijl ze een vrouw op hun rug dragen. De obstakels die ze onderweg tegenkomen, waaronder water en houten balken, maken het er bovendien niet makkelijker op.

Een Litouws koppel mocht aan het einde zegevieren. Voor het tweede jaar op rij wisten Vytautas Kirkliauskas en zijn vrouw Neringa Kirkliauskiene de wereldtitel binnen te rijven. Ze kregen het weliswaar niet cadeau: het verschil met de tweede bedroeg amper één tiende van een seconde. “Na het obstakel was ik aan het kijken naar de klok en dacht ik dat we het niet zouden halen”, vertelde Kirkliauskas achteraf. “Maar het is ons dus toch gelukt.”

