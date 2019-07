Loes is vermist nadat ze niet thuiskwam van feestje: politie opent onderzoek na vondst van lichaam in het water

In de Nederlandse provincie Gelderland is zondag een lichaam gevonden in het water. De politie onderzoekt momenteel of het gaat om de 18-jarige Loes die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist was.

Het meisje uit het dorp Epe was in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuisgekomen van een feestje in het dorp Oene. Zaterdagmiddag kwam ze ook niet opdagen op haar werk. Een groep vrienden en kennissen begon met een zoektocht en ook de politie zocht naar haar, onder meer met een boot en een helikopter.

Zondag is dan een lichaam aangetroffen. Het stoffelijk overschot lag in het water bij de Vloeddijk bij Oene. De politie onderzoekt nu of het om het vermiste meisje gaat. Het gebied is afgezet met linten en een groot scherm.