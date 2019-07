Jan Mulder rijdt zich vast in Tour en is te laat voor WK-finale op Canvas

Voetbalanalist Jan Mulder (74) is te laat komen opdagen voor de WK-finale voor de vrouwen op Canvas. De Nederlander had om 16.30 uur in de uitzending moeten zitten, maar reed op dat moment nog maar de parking van de Reyerslaan op.

Analiste Imke Courtois was wel op tijd. Presentator Aster Nzeyimana verwelkomde haar met een “welkom Imke, je zit hier moederziel alleen”. En hij grapte over de overstap van Jan Mulder naar VTM: “Het is niet dat we geen tweede analist kunnen betalen bij de VRT, Jan is te laat”. Jan Mulder was zaterdagnacht in Antwerpen blijven overnachten omdat hij zaterdagavond te gast was in het Nederlandse programma De avondetappe voor de Tour in Brussel. Maar de rit van Antwerpen naar de Reyerslaan in Brussel werd zondagmiddag een drama door de ploegentijdrit in de hoofdstad.

Uiteindelijk kwam een bezwete Mulder tien minuten te laat aanschuiven in de voorbeschouwing: “Ik heb zelden zoiets meegemaakt. Alles wijkt voor de Tour de France, maar ik toch niet.” Aster Nzeyimana merkte op dat het de laatste uitzending van Mulder was voor de VRT: “Ja”, zei Mulder. “Misschien moet dat drama er wel een beetje bij.”