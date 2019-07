Deutsche Bank gaat 18.000 banen schrappen

Deutsche Bank, een van de vier grootste systeembanken ter wereld, staat voor de meest ingrijpende herstructurering in haar 149-jarige bestaan.

Volgens Bloomberg heeft de raad van bestuur beslist om tegen 2022 zo’n 18.000 banen te schrappen (op een totaal van ruim 91.000), de zakenbank te ontmantelen (en dus terug te keren naar zijn roots als klassieke retailbank voor particulieren en bedrijven) en een zogeheten ‘bad bank’ op te richten. Daarin worden tot 288 miljard euro aan complexe financiële producten ’geparkeerd’. Tegelijk worden drie van de negen bestuurders bedankt voor bewezen diensten. De herstructurering zou zo’n 7,4 miljard euro kosten. Aandeelhouders moeten dit en volgend jaar niet rekenen op een dividend.

Met de zware reorganisatie hoopt CEO Christian Sewing de bank opnieuw op de rails te krijgen. De grootbank verzeilde in de problemen toen ze in 2000 besloot om via haar zakenpoot mee te spelen met de grote jongens op Wall Street en de Londense City. Dat lukte eerst prima, maar de financiële crisis én enkele witwas- en fraudeschandalen waarin de bank genoemd werd, gooiden roet in het eten.

In ons land werken 638 mensen voor Deutsche Bank. Aangezien vooral de zakenbankactiviteiten worden afgebouwd en de Belgische tak voornamelijk op particulieren en bedrijven focust, zouden er amper of geen gevolgen zijn voor ons land.