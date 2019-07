Sinksenfoor trekt 700.000 bezoekers: hoogste aantal sinds verhuis naar Spoor Oost

De Sinksenfoor in Antwerpen is zondag aan haar slotdag bezig. Nog tot middernacht zijn bezoekers welkom aan Spoor Oost, waar de foor al voor het vijfde jaar op rij halt houdt. Dit jaar kwamen zowat 700.000 mensen langs, wat in verhouding meer is dan de vorige jaren, toen de Sinksenfoor één of twee weken langer duurde.

Zowat 700.000 mensen, of gemiddeld 23.300 per dag, zakten de afgelopen vier weken af naar de Sinksenfoor. Daar konden ze genieten van een 120-tal attracties en een dertigtal eet- en drankstandjes.

“De Sinksenfoor start altijd op de zaterdag voor Pinksteren en duurt dan tot begin juli”, legt kabinetsadviseur Hendrik Heiremans uit. “De eerstvolgende grote kermis is die van Brussel, dus de meeste foorkramers gaan na de Sinksenfoor naar Brussel. Bij de bepaling van de einddatum van onze foor houden we er dus rekening mee dat zij nog tijd genoeg hebben om alles af te breken en in te pakken. Dit jaar viel Pinksteren vrij laat, waardoor we slechts vier weken Sinksenfoor hadden.”

Het grote bezoekersaantal is ongetwijfeld ook te danken aan het mooie weer. “Ook de studenten hadden dankzij de late Pinksteren de kans om ook naar de kermis te komen”, zegt Heiremans. “Bovendien viel het de foorkamers op dat veel trouwe klanten, maar ook nieuwe gezichten vlot hun weg vonden.”

De vijf nieuwe attracties trokken meteen heel wat publiek. Vooral ‘Top of the world’, de draaimolen op grote hoogte, bleek een schot in de roos. En op de warmste dagen trokken de waterattracties, waaronder de nieuwe ‘River Rafting’, heel wat mensen die verkoeling zochten.

Er waren geen grote incidenten te melden, alles verliep vrij rustig. Voor de liefhebbers: de volgende editie van de Sinksenfoor loopt van zaterdag 30 mei tot en met zondag 5 juli.