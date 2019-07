Rit met desastreuze gevolgen: weg volledig bezaaid met bierflesjes nadat achterdeur van vrachtwagen openzwaait

Een rit door de straten van de Filipijnse hoofdstad Manila is voor een vrachtwagenchauffeur op rampzalige wijze afgelopen. De man vervoerde woensdag een lading bier toen het slot van de achterdeur plots brak. De gevolgen waren niet min: honderden bierflesjes kwamen op de grond terecht en lagen verspreid over de hele weg.

Een filmpje laat zien hoe het groot de ravage was. “Het bier was veel geld waard”, volgens een van de omstanders. “Honderden flesjes waren gesneuveld. Ik heb medelijden met de chauffeur.” De bewoners hielpen achteraf om alles op te ruimen, al doen ook geruchten de ronde dat sommigen enkele flesjes voor zichzelf hielden. Of de chauffeur door de crash moet vrezen voor zijn job, is niet duidelijk.

bekijk ook

Vrachtwagen met lading bier geplunderd na crash

Dikke pech: vrachtwagenchauffeur verliest lading bier wanneer hij voertuig probeert te keren

Vrachtwagenchauffeur rijdt onder brug, maar ondervindt al snel dat dat geen goed idee was