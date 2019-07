Bestuur van populair evenement in Ronse valt uit elkaar: “We zitten met een mol”

Het rommelt in het dagelijks bestuur van de Bommels, die elk jaar de Bommelsfeesten organiseren in Ronse, zowat het grootste evenement van de stad. Eind vorige week werden de leden opgeroepen bij de burgemeester, bommelsschepen en stadssecretaris. Daarop namen vier topmensen ontslag. “Er zit een mol bij de Bommels”, zegt Yves De Wolf, die als voorzitter ontslag nam.

