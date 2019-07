Carrasco is opnieuw belangrijk voor Dalian Yifang, ook Dembélé en Guangzhou winnen

Yannick Carrasco heeft zijn team Dalian Yifang zondag op de zestiende speeldag van de Chinese Super League met een rake elfmeter aan een 3-1 overwinning geholpen tegen Henan Jianye. Mousa Dembélé mocht zaterdag al juichen. Dembélé viel in bij Guangzhou R&F, dat in eigen huis met 4-2 won van Chongqing Lifan.

Voor Carrasco was het zijn negende goal in twaalf competitiewedstrijden dit seizoen. De Rode Duivel trof vorige week ook raak in de 1-3 zege bij Beijing Renhe. Dat was zijn terugkeer na een door de club opgelegde schorsing nadat hij te laat terugkeerde van de interlands met de Rode Duivels in juni. De overige twee treffers kwamen van aanvaller Emmanuel Boateng (20. en 54.). De Braziliaan Ivo kon twintig minuten voor tijd milderen voor de bezoekers. Dalian Yifang klimt door de zege over Henan Jianye naar de tiende plaats.

Mousa Dembélé begon zaterdag voor Guangzhou R&F op de bank. Hij mocht na 54 minuten invallen en hielp zijn team een 1-2 achterstand tegen Chongqing Lifan omzetten in een 4-2 zege. Dembélé en co zijn negende in de tussenstand.

Shandong Luneng won zondag, zonder de geschorste Marouane Fellaini, met 0-2 bij Beijing Renhe. Fellaini en co staan vierde.