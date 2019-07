OEFENMATCHEN. Lokeren smeert Monaco forfaitnederlaag aan, Jelle Van Damme debuteert

Sporting Lokeren heeft zondagavond de Franse grootmacht AS Monaco een forfaitnederlaag aangesmeerd op het veld van RFC Wetteren. Jelle Van Damme maakte zijn debuut.

Lokeren gaf deze avond AS Monaco partij. De Franse grootmacht is op zomerstage in ons land en speelde een dag eerder al tegen Cercle Brugge (1-4). Monaco kwam met enkele gevestigde waarden aan de aftrap, aangevuld met enkele jongeren. Zo zagen de talrijk aanwezige supporters onder meer Benaglio, Naldo, Sidibe en Fabregas aan het werk.

Maar de manschappen van trainer Glen De Boeck waren niet onder de indruk. Integendeel, Lokeren speelde vrank en vrij en legde bij momenten enkele aardige combinaties op de stroef ogende grasmat. Jelle Van Damme debuteerde centraal achterin en ontpopte zich meteen tot leider van de defensie. Toch hield doelman Davino Verhulst met een dubbele redding Boschilia en Naldo van de openingstreffer. Aan de overkant ging de bal even later op de stip na handspel. Anel Hajric knalde snoeihard binnen vanop elfmeter. De Bosniër toont zich een sterke, balvaste targetspits. En een goaltjesdief. Na een vlotte combinatie over verschillende tussenstations tikte hij zijn tweede van de avond eenvoudig binnen. Hebben ze in Lokeren eindelijk opnieuw een goede spits in hun rangen? De toekomst zal het moeten uitwijzen. Tussendoor had jeugdproduct Dylan Mbayo de Waaslanders op een dubbele voorsprong gebracht, nadat de VAR zijn doelpunt goedkeurde.

Terwijl Lokeren met dezelfde elf actoren aan de tweede helft begon, wisselde Monaco zijn volledige ploeg. Opnieuw Mbayo liet de Lokerse aanhang snel weer juichen. De 17-jarige vinnige flankaanvaller glipte door de buitenspelval, omspeelde doelman Nardi, en tikte binnen. Als de zoon van Marcel Mbayo zich zo blijft ontwikkelen, zullen ze in Lokeren nog veel plezier aan hem beleven. Aanvoerder Overmeire kwam door een kleine blessure niet in actie. Tester Tshibuabua zette de forfaitcijfers op het bord na geklungel in de defensie.

Sporting Lokeren – AS Monaco: 5-0

Lokeren: Verhulst, Tirpan (63’ Marzo), Filipovic, Van Damme (63’ De Ruyver), De Jonghe (63’ Van Peteghem), Marecek, Ben Harush (63’ Mpati), Mbayo (Tshibuabua), Cevallos (63’ Straetman), De Ridder (63’ Lawal), Hajric (63’ Symons)

Doelpunten: 20’ Hajric (pen.) 1-0, 31’ Mbayo 2-0, 37’ Hajric 3-0, 48’ Mbayo 4-0, 79’ Tshibuabua 5-0

Eupen: Ciampichetti scoort bij debuut

Eupen bleef in zijn eerste wedstrijd van de voorbereiding steken op een 1-1 gelijkspel tegen de Duitse derdeklasser Viktoria Köln. De nieuwe defensieve versterkingen Beck en Koch bleven nog aan de kant. Nieuwe spits Flavio Ciampichetti debuteerde met een doelpunt. De Argentijn scoorde vanop de stip na een fout op Toyokawa.

Eupen (1e helft): Van Crombrugge - Molina, Lapeña, Blondelle, Gnaka - Marreh, Keita - Toyokawa, Lazare, Schouterden - Ciampichetti.

Eupen (2e helft): Nurudeen - Magnée, Lambert, Blondelle (68’ Diallo), Aw - Geurde (67’ El Harrak) , Laurent - Ocansey, Milicevic, Yagan - N’Dri.

Doelpunten: 16’ Ciampichetti (strafschop) 0-1, 31’ Wunderlich 1-1.

Moeskroen pakt zege

Moeskroen sloot zijn oefenstage in Oostenrijk af met een mooie overwinning tegen de Tsjechische eersteklasser Sigma Olomouc. Olinga (17.) opende de score na een defensieve blunder van de Tsjechen. In de tweede helft legde Mohamed (76.) de 2-0 eindstand vast vanaf de penaltystip. Tussendoor miste Dusenne nog een strafschop.

Voor de Henegouwers is het de derde overwinning in de voorbereiding na ook nog winst tegen tweedeprovincialer Dottenijs (0-3) en Oudenaarde uit de tweede amateurklasse (0-4). Tegen de Hongaarse opponenten had Moeskroen het minder onder de markt. Tegen landskampioen Ferencvaros leden de troepen van coach Bernd Hollerbach hun enige nederlaag (2-0), tegen Honvend bleef het 0-0.