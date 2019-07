Heeft Club Brugge opvolger van Wesley gevonden? “Akkoord voor 10 miljoen”

Club Brugge blijft op zoek naar een vervanger van de naar Aston Villa vertrokken Wesley. David Okereke, een 21-jarige Nigeriaanse spits van Spezia, is een van de spelers die al een tijdje wordt gevolgd om de aanval te versterken. En daarvoor zou blauw-zwart, volgens Italiaanse bronnen, een doorbraak geforceerd hebben.

Okereke was in de Italiaanse tweede klasse goed voor tien goals en twaalf assists. Volgens de doorgaans betrouwbare Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio had Serie A-club Sassuolo interesse, maar heeft Club Brugge de strijd gewonnen. Er zou een akkoord in de maak zijn voor een transfersom van 10 miljoen euro, inclusief bonussen.

“Normaal gezien zou de speler morgen (maandag, red.) in België aankomen voor zijn medische testen”, klinkt het.