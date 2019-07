Voor deze cijfers ga je best even zitten: José Mourinho wees monsteraanbieding van Chinese topclub af

José Mourinho gaat voorlopig nog niet opnieuw aan de slag als trainer. De Portugees wees volgens verschillende Engelse bronnen een monsteraanbieding van de Chinese topclub Guangzhou Evergrande af.

De 56-jarige Mourinho zit sinds zijn ontslag op 18 december 2018 bij Manchester United zonder job. Als trainer dan, want intussen houdt hij zich bezig als analist. De Portugees werd heel even in verband gebracht met Juventus en werd ook gelinkt aan een terugkeer naar Chelsea, maar die clubs hebben intussen een nieuwe trainer.

China dan maar? De interesse was er, maar Mourinho heeft het geflirt van topclub Guangzhou Evergrande afgewezen. Beide partijen zouden elkaar in april ontmoet hebben in Londen, waar de Chinezen een gigantisch voorstel op tafel legden: 100 miljoen euro over drie jaar. Dat hield een jaarsalaris van 30 miljoen in, plus een bonus van 10 miljoen.

Mourinho zou het monsterbod echter afgeslagen hebben. Volgens The Guardian en The Telegraph omdat de Portugees zijn gezin niet naar China wilde verhuizen en omdat hij liever een kans wil bij een Europese topper. Een nationaal elftal coachen zou Mourinho (nog) niet zien zitten.

Guangzhou Evergrande werd al zeven keer kampioen in de Chinese Super League, wordt momenteel getraind door Fabio Cannavaro en staat dit seizoen na 16 speeldagen tweede in de stand met 40 punten.