Sprookje van Madagaskar op Afrika Cup duurt voort na thriller tegen Congo: Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) is de pineut

Het sprookje van Madagaskar op de Africa Cup in Egypte blijft maar duren. Nadat het Malagassische voetbalelftal twee weken geleden zijn eerste zege op het landentoernooi had geboekt, schakelde de “Barea” nu ook schaduwfavoriet Congo uit in de achste finales. Na 120 minuten stond 2-2 op het scorebord, maar in de strafschoppenreeks (4-2) bleef Madagaskar foutloos.

Madagaskar behaalde in de groepsfase zijn eerste zege ooit op de eindronde van de Africa Cup. Het Malagassisch debuut op het Afrikaans landentoernooi werd na zeges tegen Burundi en ook Nigeria zelfs opgeluisterd met groepswinst. De Barea ging in de knock-outfase gewoon voort op dat elan.

Tegen de Congolezen leek Madagaskar de klus te klaren in de reguliere speeltijd. Amada (9.) zette de Africa Cup-sensatie met een schicht in de winkelhaak op rozen. Bakambu (21.) kopte de gelijkmaker tegen de netten, Andriatsima (77.) bracht Madagaskar na de pauze opnieuw op rozen. Congo stond met de rug tegen de muur, maar in de slotminuut knikte oude bekende Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) staalhard binnen. “Les Léopards” dwongen verlengingen af. Daarin werd niet gescoord en dus moesten strafschoppen soelaas brengen.

Foto: REUTERS

De spelers van Madagaskar bleven foutloos en na een misser van de Congolese verdediger Marcel Tisserand stond er veel druk op Yannick Bolasie, die de vierde penalty voor zijn rekening nam. De ex-spits van Anderlecht schoot echter hoog over, waardoor de tweevoudige Africa Cup-winnaar (1968 en 1974) uitgeschakeld is. Bij Congo voetbalden behalve oude bekende Bolasie en Mbemba ook Standard-spelers Bokadi en Mpoku mee. Anderlecht-aanwinst Meschack, doelman Mandanda (Charleroi) en oude bekende Luyindama (ex-Standard) bleven op de bank.

De overwinning van Madagaskar is de zoveelste verrassing op deze Africa Cup. Eerder strandden titelverdediger Kameroen en gastland Egypte in de achtste finales, en ook Marokko schaarde zich niet bij de laatste acht. Madagaskar neemt het in de kwartfinales op tegen Ghana of Tunesië, die elkaar maandag partij geven.