De werkende Belg wil blijven waar hij is

Een op de vier werkende Belgen heeft helemaal geen interesse in een nieuwe job. Slechts een op de tien is actief op zoek. En ook het aantal landgenoten dat niet actief op zoek is naar een nieuwe baan maar wel openstaat voor een jobaanbieding of een opportuniteit op de korte of middellange termijn, staat op een historisch dieptepunt. Dat blijkt uit de tiende Talent Pulse-bevraging van HR-dienstverlener Acerta in samenwerking met carrièresite Monster.be.

“De voorbije jaren was er al weinig animo om van job te veranderen, maar nu ligt het enthousiasme zo mogelijk nóg lager”, zegt Tom Vlieghe, directeur van het Acerta-carrièrecentrum. “Toch frappant, zeker in tijden waarin de economie boomt, de werkloosheid historisch laag is, het aantal openstaande vacatures piekt en de krapte op de arbeidsmarkt de groei van de economie bedreigt.”

Betekent die historisch lage jobmobiliteit dan dat we allemaal gelukkig en tevreden zijn met onze job? “Dat lijkt me net iets te mooi om waar te zijn”, zegt de arbeidsmarktspecialist. “Vorig jaar gingen we op zoek naar mogelijke verklaringen, en die geven toch een ander beeld.” Zo laat 71 procent zich tegenhouden door de onzekerheid die verandering meebrengt, weet 59 procent niet wat hij of zij dan in de plaats zou doen, wil 53 procent het risico niet lopen minder te verdienen en mist 46 procent naar eigen zeggen het zelfvertrouwen om van job te veranderen.

Liever nieuwe job bij zelfde baas

Toch is het geen goed idee om te lang op dezelfde stoel te blijven zitten. “Uit ons onderzoek blijkt dat de leercurve in een job de eerste twee jaar gestaag omhoog gaat, om daarna terug te vallen”, zegt Tom Vlieghe. “Na drie à vier jaar in dezelfde functie komt de werknemer op een kantelpunt: hij voelt zich minder uitgedaagd en minder gelukkig in zijn job. Werkgevers wachten beter niet tot mensen op hun job zijn uitgekeken maar moeten proactief het gesprek aangaan met hun medewerkers.”

Die laatsten staan daar volgens de Talent Pulse-bevraging trouwens zelf voor open: “Slechts een op de drie werknemers ziet een nieuwe uitdaging bij een andere werkgever zitten. Bijna een op de twee wil het liefst bij zijn huidige werkgever blijven, al dan niet in dezelfde rol.” En daar wint het bedrijf ook bij: “Op die manier bind je mensen langer aan je bedrijf en tegelijk maak je je organisatie flexibeler. En dat is meer dan ooit nodig in deze snel veranderende tijden.”